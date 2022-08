Passageiros da TAP chamam a PSP após recusarem-se a embarcar em avião de outra companhia

Vários passageiros da TAP chamaram a polícia por não querer embarcar num avião de outra companhia, depois de terem pago cinco mil euros por um voo na classe executiva da companhia portuguesa, que iria sair de Lisboa com destino a São Paulo, no Brasil.Os passageiros afirmam que ao chegarem ao avião da companhia Hi Fly, que faria o mesmo voo da TAP, não encontraram as condições pelas quais tinham pago.Contactada pelo, a TAP diz que todos os passageiros foram informados da alteração do voo, adiantando ainda que todos os clientes de classe executiva receberam um vale de compensação.A troca de aviões do voo, que saía de Lisboa com destino a São Paulo, aconteceu devido a razões de manutenção, adiantou ainda a TAP.