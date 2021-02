Um homem de 39 anos foi detido no passado sábado, pelas 22h15, na estação do Metro da Alameda, em Lisboa, por suspeita do crime de roubou de um telemóvel.O homem viajava no interior do metro quando decidiu pedir dinheiro a uma passageira. A mulher recusou e o suspeito, por esticão, roubou-lhe o telemóvel e colocou-se em fuga para fora da carruagem.Testemunhas no local conseguiram travar o suspeito que acabou detido pela PSP.