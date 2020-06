Passagem de comboio mata jovem em Oeiras

Um jovem de 23 anos morreu, ao início da manhã deste domingo, ao que tudo indica após ter sido projetado pela deslocação de ar causada pela passagem de um comboio na estação de Caxias, em Oeiras.





O acidente ocorreu pelas 06h50, no sentido Cascais-Lisboa. O jovem caiu para a via férrea, sendo trucidado. A circulação de comboios foi logo cortada. Bombeiros de Oeiras, a PSP e uma equipa do INEM estiveram no local, mas o óbito do jovem de 23 anos foi declarado ainda na estação.