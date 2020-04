Passagem de nível mortal em Santarém fecha

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) encerrou a passagem de nível, entre as estações de Santarém e Vale de Santarém, onde na quarta-feira morreu uma pessoa depois de uma colisão brutal entre um pesado carregado de estrume e um comboio Alfa Pendular.



De acordo com a IP, na sequência deste acidente - no mesmo local onde em 2016 morreu também uma pessoa - , cujas causas estão a ser investigadas pelas entidades competentes, serão realizadas obras que são da responsabilidade da Câmara de Santarém.