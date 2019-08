Passaportes de saúde para ajudar idosos em Monchique

Faz lembrar a antiga cédula de identificação, mas pode reunir toda a informação clínica para apoio imediato em caso de catástrofe. O passaporte de saúde é um projeto pioneiro que foi lançado, em Monchique, um ano após o grande incêndio do verão passado.O passaporte tem o tamanho de um pequeno cartão e terá registadas vacinas, alergias, a medicação habitual e parâmetros de saúde como a tensão arterial ou a frequência cardíaca."No incêndio do ano passado muitas pessoas chegavam às zonas de concentração sem medicação e não sabiam os nomes. Assim toda essa informação está registada, incluindo contactos de familiares e outras informações úteis", explicou aoRui André, presidente da Câmara de Monchique, que implementou o projeto em parceria com Unidade de Cuidados na Comunidade - Monchicos.O novo passaporte é dirigido à população de Monchique com mais de 65 anos. Numa primeira fase deverá abranger cerca de 2500 pessoas.Este novo documento clínico, segundo Rui André, poderá ainda ser usado pelos moradores quando se deslocam às farmácias para comprar medicamentos que tomam regularmente.