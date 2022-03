O aumento dos furtos de tampas de infraestruturas do subsolo levou a Câmara de Coimbra a lançar um alerta para os perigos de circulação na via pública.Uma nota da autarquia refere que a Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal foi informada dos “perigos acrescidos” para a circulação no Bairro Norton de Matos e nas ruas Teodoro, Eça de Queirós e Antero de Quental.