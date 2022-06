O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho é interrogado esta quinta-feira pelo juiz Ivo Rosa na instrução do processo principal da queda do BES/GES. O chefe do Governo à data da resolução do BES, no verão de 2014, foi arrolado como testemunha de defesa por Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) e o principal arguido no processo.









Passos será confrontado com o pedido de ajuda de Salgado que recusou, em maio de 2014, para salvar o BES. Em causa estava um empréstimo de dois mil milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos para fazer face à tesouraria do banco. A audição de Passos Coelho, à porta fechada, está marcada para as 14h00 no Campus de Justiça, em Lisboa.

Antes de ouvir Passos, o juiz de instrução vai inquirir o ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga, que também foi chamado a testemunhar por Ricardo Salgado. Entretanto, sabe o CM, a defesa do ex-patrão do BES prescindiu do depoimento do ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa, que também iria prestar declarações na mesma sessão. Ricardo Salgado, de 77 anos, está acusado de 65 crimes, entre os quais burla qualificada e corrupção ativa no setor privado. O Ministério Público diz que o ex-banqueiro terá transformado o BES e GES numa espécie de castelo de cartas suportado por subornos e operações fraudulentas.







ex-patrão do bes nega a prática de crimes



Salgado tem negado a prática de qualquer crime e apontado a resolução do banco como a causa da queda do banco, o que também justificará a indicação de Passos Coelho como testemunha.





instrução do caso arrancou em abril







Leia também Defesa de Ricardo Salgado prescinde de ouvir ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa A instrução do processo principal do BES/GES começou a 26 de abril e é expectável que se prolongue por vários meses. Só no final se saberá quem vai, ou não, a julgamento.

oito meses para fechar a instrução



O Conselho Superior da Magistratura deu ao juiz Ivo Rosa um prazo de oito meses para terminar a fase de instrução do caso (até janeiro). Ivo está em exclusividade com os casos ‘BES’ e ‘Máfia do Sangue’.