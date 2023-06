Uma funcionária da Câmara da Guarda acusa um chefe de divisão de assédio sexual no local de trabalho. A vítima está de baixa e já pediu transferência, pois “não consegue encarar o agressor”. O primeiro episódio aconteceu há cerca de dois anos. “Passou por mim no corredor e deu-me uns toques no rabo. Eu nem queria acreditar, mas tolerei, apesar de ter ficado sempre receosa que voltasse a acontecer”, contou ao CM.









