Pastelaria em Lisboa assaltada duas vezes em duas semanas

Em apenas duas semanas, a Fábrica da Nata, nos Restauradores, em Lisboa, foi assaltada duas vezes. No primeiro ataque, os ladrões conseguiram levar apenas as moedas que estavam na caixa das gorjetas para os funcionários, mas esta segunda-feira de madrugada conseguiram chegar à caixa registadora e fugir com a máquina. No interior estariam largas centenas de euros.O assalto foi cometido pelas 03h00, altura em que o alarme do estabelecimento foi acionado depois de a dupla de ladrões ter arrombado uma porta. A PSP enviou meios para o local, mas quando as primeiras patrulhas chegaram a dupla já tinha fugido. As imagens de videovigilância mostram que os dois ladrões não usaram máscaras a tapar o rosto nem luvas. A PSP fez perícias e tenta agora identificar os assaltantes.