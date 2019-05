Pastor Alemão ataca mulher e mata cão em Braga

Uma mulher sofreu ferimentos na sequência de ter sido atacada por um cão Pastor Alemão quando passeava o seu cão Yorkshire junto à Escola Básica de Real, em Braga.Segundo o que oconseguiu apurar, Cátia Sousa sofreu lesões físicas, no ataque desta quinta-feira, e o seu cão acabou por morrer no hospital veterinário.O animal que provocou os ferimentos está identificado, tendo alegadamente fugido de uma casa.Cátia Sousa está naturalmente "triste" com o sucedido e alertou, através da sua página de Facebook, para o sucedido. "Em vez de mim poderia ser o meu filho, ou o vosso", pode ler-se na publicação.