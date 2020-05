Pastor apanha 11 anos de prisão por matar amigo em Coimbra

Um pastor foi esta quarta-feira condenado pelo Tribunal de Coimbra a 11 anos de prisão, por ter matado um vizinho com uma navalha, em Lajeosa, no concelho de Oliveira do Hospital.O arguido e a vítima, ambos pastores e com hábitos de alcoolismo, mantinham uma conturbada relação de amizade. Nos últimos 20 anos, há registo de várias discussões, por causa de terrenos para a pastagem dos rebanhos de cada um deles.As discussões aconteciam depois de ingerirem vinho. A 29 de agosto de 2019, beberam um garrafão de vinho, sendo que, já depois da meia-noite, discutiram e desentenderam-se, com o arguido a desferir uma navalhada no pescoço da vítima, que viria a morrer.O pastor, de 49 anos, a mesma idade da vítima, já esteve preso por ofensas e agressões, "e nem por isso mudou de atitude", referiu a juíza."O seu percurso criminal evidencia um distanciamento do direito ao crime e do respeito, que causa grande alarme social", acrescentou a magistrada antes de anunciar os 11 anos de prisão ao pastor, que está em prisão preventiva desde o dia do crime e acompanhou a audiência por videoconferência.