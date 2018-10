Pastor contratado pela Força Aérea em Alcochete encontrado morto

Corpo do homem, entre os 55 e os 60 anos, foi encontrado numa zona de mato.

Por Sérgio A. Vitorino | 12:21

Um pastor contratado há uma semana pela Força Aérea, para cuidar de um dos rebanhos existentes no Campo de Tiro de Alcochete, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira, morto numa zona de mato daquelas instalações militares. A vítima teria um objeto, faca ou ferro, espetada no pescoço.

Perante os claros indícios de crime, foi inicialmente chamada a PJ-Militar, por a morte ter ocorrido em instalações militares, mas entretanto foi também acionada a seção de homicídios da PJ de Lisboa.

O corpo do homem, entre os 55 e os 60 anos, foi encontrado numa zona de mato no exterior do perímetro administrativo da base, afastado dos edifícios. Encontrava-se junto ao rebanho e foi descoberto por um militar que passava casualmente. O óbito foi confirmado, no local, por uma equipa médica do INEM.

O pastor estava em fase de mudança para uma casa no interior do Campo de Tiro de Alcochete. Tinha sido contratado há uma semana após a reforma do anterior pastor.