Os melhores 120 borregos prontos a consumir no Natal e cinco ovelhas de carne, no valor de 12 500 euros, foram furtados da propriedade cercada onde o pastor os tinha deixado para passarem a noite, em Abrantes.Manuel Duarte, que completa 75 anos no dia de Natal, ficou desesperado quando se apercebeu do assalto, que ocorreu dois dias antes de serem entregues ao comprador.