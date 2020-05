Pastor homicida guarda foto da vítima e diz que vai "amá-la para sempre"

António Assunção, de 55 anos, não conteve esta quinta-feira as lágrimas, no Tribunal de Loures, no início do julgamento no qual está acusado do homicídio qualificado da amante, a brasileira Heila Simas, estrangulada até à morte em abril de 2019, em Torres Vedras. O pastor chorou quando mostrou aos juízes uma fotografia da vítima, que tem guardada na carteira, garantindo ir "amá-la para sempre".

Segundo ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento