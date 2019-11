Pastor morre atacado por animais selvagens em Vila Real

Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira, em Leirós, Vila Real, depois de, alegadamente, ter sido atacado por animais selvagens. A vítima mortal, um pastor, encontrava-se numa zona de difícil acesso.Apesar dos esforços das equipas de socorro, o óbito acabou por ser declarado no local pela equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.O alerta foi dado às 21h39 de domingo e no local estiveram 21 operacionais apoiados por oito viaturas entre Bombeiros da Cruz Verde, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Lamego e militares da GNRO corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Vila Real onde será autopsiado.Em atualização