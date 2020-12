O pastor, de 52 anos, que na madrugada desta quarta-feira foi atingido pela GNR com uma bala de borracha por andar aos tiros, em Cabeceiras de Basto, vai aguardar em liberdade o desenrolar da investigação do Ministério Público (MP). O homem foi detido pela GNR, mas foi libertado por ordem do MP, sem ter sido ouvido por um juiz.









O incidente ocorreu pelas 00h10, quando a GNR foi chamada ao Campo Seco. A patrulha foi ao local, mas os disparos só pararam quando o pastor foi atingido numa perna, sem gravidade.