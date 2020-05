Pastor que matou amante queria partilhar vítima com rival

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Vítor Lourenço, de alcunha ‘Careca’, manteve uma relação com Heila Simas que, durante meses, coincidiu com os encontros que a mulher tinha com António Assunção. Esta quinta-feira, no julgamento do rival, que responde pelo homicídio da mulher que ambos namoraram, recordou que esta lhe revelou que o pastor, de 55 anos, chegou a propor um acordo de partilha: aos fins de semana Heila Simas, de 44, poderia estar com Vítor ‘...