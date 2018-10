Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Patos e cisnes decapitados em São João da Madeira

Autoridades estão a investigar o caso.

16:12

Vários patos e cisnes foram encontrados, no passado domingo de manhã, decapitados no parque urbano na cidade de São João da Madeira.



"Foi deixado o corpo e a cabeça foi levada", disse Vítor Barros da AANIFEIRA, associação de animais da Feira."Foi um ato criminoso", afirma.



Ao que o Correio da Manhã apurou, as autoridades estão a investigar o caso.



A autarquia já reagiu e repudiou o que aconteceu.