A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve um operário de construção civil, de 47 anos e com um historial de dependência de drogas, suspeito de matar o patrão, de 72, com duas marteladas na cabeça, depois de este lhe ter recusado dar um segundo adiantamento do salário (20 euros).João, que já está em prisão preventiva, era desde há três anos o único funcionário da empresa de Francisco Faísca, a vítima.