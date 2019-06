Património de Joe Berardo envolto em mistério

Joe Berardo é o rosto do Grupo Berardo, mas, tanto quanto se sabe, o empresário madeirense não aparece como proprietário direto de nenhuma empresa ou entidade associada ao Grupo Berardo.sabe que a CGD, um dos grandes credores do empresário madeirense, está a tentar fazer um levantamento do património de Berardo, mas tem tido dificuldades em identificar bens que estejam em nome do comendador.Com este trabalho, a Caixa pretende executar uma dívida de 61 milhões e meio de euros da Metalgest, que foi determinada por uma sentença do Tribunal do Funchal em janeiro deste ano.Como não conseguiu identificar património em nome pessoal de Berardo, o banco público pondera agora avançar com a penhora dos salários de Joe Berardo como administrador das empresas e entidades do Grupo.