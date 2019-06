Patroa simula morte para evitar homicídio por parte de funcionário

Completamente obcecado pela dona do café onde trabalhava, em Pedome, Vila Nova de Famalicão, Horácio Fernandes, de 43 anos, não aceitava a rejeição aos seus pedidos de relação amorosa. A 3 de julho do ano passado, agrediu a mulher de forma extremamente violenta, antes de a tentar assassinar por asfixia. A vítima teve de fingir a própria morte para lograr evitar o homicídio. Perdeu totalmente a visão e parcialmente a audição.Horácio vai ser julgado por homicídio na forma tentada e a recente acusação do Ministério Público tem pormenores assustadores. O arguido perseguia a mulher, de 38 anos, dizia aos amigos que era a sua namorada, vigiava os seus passos e com quem falava, até na internet.A 3 de julho, deixou o pai da ofendida sair do bar, entrou, "nervoso, sempre a bufar e a beber cervejas", e esperou até ficar a sós com a vítima. Primeiro, deu-lhe com uma garrafa no ouvido esquerdo, depois um murro num olho do mesmo lado. A seguir, muniu-se do manípulo da máquina de café e continuou as agressões, até se colocar em cima da patroa. "Não andas comigo, não andas com mais ninguém", disse-lhe.Tentou asfixiá-la de várias formas - com um saco, uma corda e até um pau, até a mulher fingir que perdeu os sentidos. Convencido de que tinha cometido homicídio, levou 200 euros e o telemóvel da vítima e mais 80 euros da registadora - o arguido, agora em domiciliária, também responde por roubo.Convencido de que havia matado a patroa, Horácio trancou as portas do bar, ligou a um amigo a dar conta de que precisava de fugir - mas este alertou o 112. Na posse do telemóvel da vítima, o arguido ainda respondeu à mensagem de um homem - a quem a ofendida havia enviado uma SMS assim que viu o empregado ‘alterado’. O agressor decidiu fingir ser a própria vítima. Disse "estar bem com o Horácio". "Desaparece de uma vez, hoje não abro o bar", lia-se na mensagem.Alguns dias depois do crime, o arguido foi internado de urgência devido a uma infeção. O advogado fez requerimentos ao tribunal para que fosse ouvido. A PJ deteve-o já em agosto.Após fingir a morte, a vítima acabou por perder mesmo os sentidos. Quando acordou, gritou por socorro através de uma janela, chegando ali um vizinho ."Consequências traduzem-se na perda total da visão e perda parcial grave da audição", lê-se. O arguido sabia que a vítima tinha já problemas de visão.