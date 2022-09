Um grupo, de 10 a 15 pessoas, provocou desacatos num quiosque, no centro de Avis, agredindo o funcionário, que foi encaminhado para o Hospital de Portalegre. Uma patrulha da GNR foi chamada e cruzou-se com os intervenientes a fugir do local. Desse encontro, resultaram ferimentos na face de um dos guardas e nova fuga dos agressores, que estão agora em parte incerta.





Esta agressão deixa preocupada a Associação de Profissionais da Guarda (APG). “Este tipo de agressão, mais uma, é inaceitável, inqualificável, e resultado da impunidade crescente, da falta de respeito pelas forças de segurança”, disse ao CM António Barreira, coordenador da Região Sul da APG.