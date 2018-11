Patrulha da GNR apedrejada por crianças e jovens em Coimbra

Militar e jovem feridos após distúrbios em instituição de acolhimento de crianças e jovens de Vila Nova de Poiares.

Por Paula Gonçalves | 09:20

Uma patrulha da GNR de Vila Nova de Poiares foi recebida à pedrada, na noite de sábado, por um grupo de 10 a 15 menores de uma instituição de acolhimento de crianças e jovens instalada no concelho. Um militar ficou ferido e teve de receber tratamento hospitalar, tal como um dos menores envolvidos.

Segundo fonte da GNR de Coimbra, a patrulha foi chamada pela própria instituição, pelas 22h50, para travar desacatos entre os menores. Ao chegarem, os militares depararam-se com o grupo que atirou pedras contra a viatura policial, partindo os vidros e provocando vários danos. Para controlar a situação e acalmar os ânimos foram mobilizadas seis patrulhas com 14 efetivos.

Na aldeia, a população apercebeu-se da situação quando chegaram os reforços da GNR. "Ouviam-se muitos gritos lá dentro, entre eles, e havia sirenes por todo o lado", conta Augusto Fernandes, um dos moradores, que já integrou os corpos sociais da instituição. O residente diz que a população não tem queixas dos jovens, além "de pequenos conflitos que se resolvem com facilidade".



POMENORES

Menores identificados

Os menores envolvidos foram identificados pela GNR. O processo será remetido para tribunal para serem adotadas as medidas tutelares educativas.



Mais segurança

Os moradores dizem que a instituição "deveria ter um pouco mais de segurança". "Esta é uma casa necessária, mas se calhar as senhoras que lá estão não conseguem enfrentar alguns", referem.



"Sem alarmismos"

Augusto Fernandes diz que ultimamente a população "tem notado diferenças, com a chegada de alguns jovens". Mas "sem alarmismos, tudo se resolve".