Patrulha da GNR atacada após detetar contramão em Santarém

Dois militares da GNR de Santarém foram agredidos na madrugada desta quinta-feira por um homem de 33 anos, ocupante de um carro ligeiro que a patrulha mandou parar por circular em contramão na Rua Comandante José Carvalho, próximo da estação ferroviária da cidade.





A patrulha tinha acabado de sair do posto, situado na Rua Tenente Valadim, e seguia em missão de patrulhamento quando se deparou com o carro a circular em contramão. O condutor foi mandado parar e multado. Mas foi um dos ocupantes, de 33 anos, que reagiu com ameaças, injúrias e agressões, que motivaram a mobilização de duas equipas dos bombeiros voluntários, para prestar socorro. Do incidente resultaram três feridos, todos considerados ligeiros, que foram transportados em ambulâncias para o Hospital Distrital de Santarém, para serem assistidos, após o que tiveram alta médica. O agressor foi detido e aguarda para ser presente e interrogado em tribunal. Deverá ser indiciado de um crime de ameaças, injúrias e agressões a agente de autoridade.