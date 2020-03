Patrulha da GNR atacada por populares dispara para o ar em Vila Nova de Gaia

Uma patrulha da GNR dos Carvalhos foi atacada por populares, na tarde desta terça-feira, no Bairro Social do Olival, em Vila Nova de Gaia, com machados, pedras e paus.Para travar as agressões, um dos elementos da autoridade fez um disparo, para o ar, de advertência.O ataque aconteceu durante uma operação de detenção de um homem pela suspeita de crime de condução de viatura sem habilitação. Quando os militares abordaram o homem, os moradores revoltaram-se contra a patrulha. Não há registo de feridos.A GNR mobilizou uma equipa da forca de intervenção para o local.