Patrulha da GNR em ação de prevenção de fogos descobre canábis

Uma patrulha da GNR que andava numa ação de patrulhamento, no âmbito da prevenção de fogos florestais em zonas isoladas, foi surpreendida com uma plantação de canábis numa moradia, em Alvorninha, nas Caldas da Rainha. Os militares sentiram um forte odor e encontraram 81 plantas, além de 35 mil doses do produto estupefaciente.

As plantas estavam numa varanda e no parapeito da janela, em oito pequenos vasos. O proprietário, que se encontrava na moradia, situada num caminho de terra batida, confessou a existência da plantação, que se estendia ao interior da casa, logradouro e aos anexos.

Para além da canábis, foi apreendido material de empacotamento e recipientes, uma caçadeira, quatro munições e 352 euros. O suspeito, de 53 anos, foi detido por tráfico de droga e está em liberdade.

A apreensão foi "uma surpresa", disse o alferes Ricardo Rocha, comandante do destacamento da GNR nas Caldas da Rainha, salientando que os militares "andam sempre atentos a situações anómalas".