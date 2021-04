Patrulha da GNR trava autocarro na fronteira em Arronches

A GNR intercetou na segunda-feira um autocarro com 50 pessoas – 48 passageiros moldavos e dois condutores romenos –, que entrou em Portugal pela fronteira do Marco, no concelho de Arronches, ponto de passagem não autorizada.Os passageiros removeram as barreiras para tentar passar, mas a GNR foi avisada e deslocou-se ao local. O autocarro foi encaminhado para a fronteira do Caia, em Elvas, para ser fiscalizado por elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).