Dois agentes da PSP de Braga que se depararam com uma coluna de fumo a sair de um apartamento na rua Fernando de Oliveira, no domingo à tarde, arriscaram a vida para salvar os ocupantes.



Os agentes Soares e Fernandes entraram no edifício, e com a ajuda de um filho da proprietária levaram dois idosos encurralados para os pisos superiores, afastando-os das chamas. Acabaram resgatados pelos Sapadores e assistidos no hospital por inalação de fumos.

