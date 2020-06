‘Patrulha Malvada’ lança música com vários artistas conhecidos

Três agentes da PSP do Porto lançaram esta quinta-feira, nas redes sociais, uma música com vozes de nomes conhecidos de bandas portuguesas, chamada ‘Dupla de Três’.No projeto - que terá um objetivo solidário, a revelar em breve - Pedro Novais, João Mouteira e Marco Cardoso contam com a participação de Nuno Norte, Tozé Santos (Perfume), João Grande (Táxi), Mila Belo e Ricardo Cavalera.A música conta o dia a dia dos três agentes da esquadra de Cedofeita. "Nós só queremos ajudar / Porque não fazê-lo a cantar?", refere a letra.