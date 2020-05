Patrulhas da PSP apedrejadas no bairro do Casal da Mira na Amadora

Duas patrulhas da PSP foram apedrejadas, nos últimos dias, no interior do bairro do Casal da Mira, no concelho da Amadora. Uma viatura ficou danificada, mas nenhum agente sofreu ferimentos, soube oO primeiro ataque foi na madrugada de quarta-feira. Um carro-patrulha levou pedradas no para-brisas. Os agentes não identificaram os autores.Quinta-feira à tarde, a PSP foi ao local em grandes números após notícia de festa ilegal. Nada se passou, mas quando um carro do trânsito foi a um acidente, às 21h15, foi apedrejado.