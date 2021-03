Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.03.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Desde que há 10 anos, faz este mês, o primeiro entrou ao serviço, os navios-patrulha oceânicos (NPO) da classe ‘Viana do Castelo’ já salvaram "1200 pessoas" no mar e navegaram 35 149 horas, percorrendo 351 453 milhas náuticas (650 892 km), mais de 16 voltas ao Mundo.São quatro os patrulhões ao serviço: ‘Viana do Castelo’ (2011), ‘Figueira da Foz’ (2013), ‘Sines’ (2018) e ‘Setúbal’ (2019). O projeto é português e foram construídos em Viana do Castelo. A Marinha diz ser fundamental a entrada ao serviço dos 6 em falta. Até lá, terá de manter duas corvetas com 45 e 50 anos que, há muito, deviam estar na sucata.