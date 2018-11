Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paulo Gonçalves já está no tribunal e diz que "acima de tudo" é benfiquista

Ex-assessor jurídico do Benfica, que cessou funções em setembro, está acusado de 79 crimes no processo E-Toupeira.

14:12

Paulo Gonçalves já chegou ao Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, para ser ouvido no processo E-Toupeira.



Na chegada ao tribunal prometeu "colaborar com a justiça" e disse que "acima de tudo" era benfiquista.



O ex-assessor jurídico do Benfica que cessou funções em setembro está acusado de 79 crimes no processo E-Toupeira.