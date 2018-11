Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, não abandonou o ex-assessor jurídico do clube, Paulo Gonçalves, que responde por 79 crimes no processo E-Toupeira. "O presidente do Benfica é meu amigo, já disse isso. Não fui abandonado pelo meu amigo", afirmou ontem o jurista, que está acusado de 79 crimes no ...