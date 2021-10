Paulo Guichard, antigo braço-direito de João Rendeiro, sai da cadeia de Custóias, em Matosinhos, ao que tudo indica por poucos dias. O Supremo veio agora dizer que a pena não transitou em julgado, ao contrário do que o próprio Supremo tinha dito meses antes. Deu razão à defesa do ex-banqueiro do BPP.