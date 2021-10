O ex-número 2 de João Rendeiro, Paulo Guichard, que vive há vários anos no Brasil, vai mudar-se para Portugal e garante que vai entregar o passaporte para evitar ser já preso.O ex-administrador do BPP, condenado a pena de prisão efetiva em vários processos, informou esta segunda-feira o tribunal que vai comparecer no Campus de Justiça, em Lisboa, na próxima sexta-feira, tal como lhe foi ordenado.