Paulo Pereira Cristóvão fotografa testemunha a conversar com arguido

Antes do início de mais uma sessão de julgamento no qual Paulo Pereira Cristóvão é acusado de roubos e sequestros, o ex-inspetor da PJ usou o telemóvel para fotografar dentro do tribunal uma das testemunhas de acusação a conversar com outro arguido. A mesma testemunha que ao coletivo de juízes alterou parte do depoimento dado à PJ, prejudicando Cristóvão e favorecendo Celso, outro arguido.



"Ao coletivo de juízes disse que apenas o cumprimentou, mas foi uma conversa de 15 minutos presenciada por várias pessoas. Talvez isso explique a mudança de atitude", disse Cristóvão à saída de mais uma sessão. Entre os 17 arguidos estão ainda Mustafá e três agentes da PSP.

