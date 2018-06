Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peão apanha pena suspensa por homicídio

Trabalhador atravessou rua em zona sem passadeira e a vítima despistou-se, em Gondomar.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:37

Um peão foi condenado a um ano de pena suspensa por provocar a morte de um motociclista, em março de 2013, em Gondomar. A decisão tinha sido tomada em primeira instância e foi confirmada pelo Tribunal da Relação do Porto.



Ficou provado que o peão estava na rua a recolher placas de sinalização de trânsito, no âmbito de trabalhos para uma empresa, quando decidiu atravessar a via numa zona sem passadeira. O motociclista, de 66 anos, tentou desviar-se, embateu contra um muro e morreu.



"Se não fosse a opção errada do arguido, a quem não se conhece qualquer limitação de discernimento, não teria havido a necessidade de manobra do ciclomotor e o acidente não teria ocorrido", indica a Relação - que considera que, apesar de o motociclista seguir em excesso de velocidade, tal não teve interferência no acidente e condenou o peão por um crime de homicídio negligente.



A companhia de seguros foi também condenada a pagar uma indemnização de mais de 170 mil euros à mulher e aos dois filhos da vítima mortal.