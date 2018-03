Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pecuárias apanhadas a fazer descargas ilegais

Militares da GNR identificaram duas empresas. Trata-se de “uma situação recorrente”.

Por José Durão | 09:04

A GNR identificou duas explorações pecuárias em Vimeiro, Alcobaça, por descargas ilegais de efluentes pecuários para cursos de água, foi ontem revelado.



Militares do Comando Territorial da GNR de Leiria - através do Núcleo de Proteção do Ambiente das Caldas da Rainha - constataram, na sexta-feira, que as descargas tinham sido efetuadas para "um afluente do rio Baça - Raposeira e rio Alfeizerão - ribeira do Marete, em Alcobaça", referiu a GNR.



"Trata-se de uma situação recorrente, nos últimos anos, e ambas as empresas já foram alvo de outros autos comunicados à administração da Região Hidrográfica do Tejo", explicou o comandante da GNR das Caldas da Rainha, Diogo Morgado.



Segundo a câmara de Alcobaça, "uma das empresas está licenciada para laborar, mas a outra está ainda em processo de licenciamento". Durante a ação, foram identificados incumprimentos na obrigação de isolamento, vedação e ao nível das estruturas de armazenamento de efluentes das duas empresas.



Para além de comprometerem a qualidade da água das ribeiras, as descargas estão ainda a ameaçar um dos principais símbolos turísticos da região: a baía de São Martinho do Porto.



O sistema hídrico transporta a água -e os dejetos - para a zona turística e, quando a maré baixa, os depósitos de dejetos ficam expostos. "É um cheiro insuportável, e quando a maré baixa, veem-se os dejetos de porco", queixou-se Carlos Pérsio, pescador em São Martinho do Porto.



Já no dia 8 de fevereiro, a GNR tinha identificado outra exploração, responsável por uma descarga ilegal de efluentes pecuários em Turquel.