Pedaço de muro cai sobre homem em Penafiel

O alerta foi dado às 21h15. Os Bombeiros de Paço de Sousa socorreram a vítima no local.

Um pedaço de um muro caiu sobre um homem, na rua da Ribeira, em Galegos, Penafiel. A vítima ia a passar na rua quando parte do muro desabou e caiu sobre uma das pernas. O homem não conseguiu libertar-se e os Bombeiros de Paço de Sousa, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, foram encaminhados para o local. A vítima foi transportada para o Hospital de Penafiel com ferimentos considerados ligeiros. O alerta para a ocorrência foi dado às 21h15.

A GNR de Penafiel esteve no local e registou a ocorrência.