Pedida condenação de belga homicida por morte de idoso

O Ministério Público (MP) pediu esta quinta-feira, no Tribunal de Portimão, a condenação a uma pena de prisão "muito próxima do limite máximo [25 anos]" de um belga, de 73 anos, pelo homicídio qualificado de um idoso, de 84.O crime ocorreu há três anos, no sítio do Foral, Silves. A vítima, João Faustino, foi atingida com nove tiros de carabina .22 no tronco, tórax, cabeça e abdómen, que lhe causaram a morte. Segundo o MP, o objetivo foi acabar com os conflitos que a vítima tinha com uma amiga do arguido, em cuja casa este pernoitava muitas vezes.Pelo contrário, o advogado de defesa, João Grade dos Santos, lembrou que o arguido garantiu ter agido sob a influência da amiga, disse haver "muitas dúvidas" sobre o autor do crime e pediu a absolvição.