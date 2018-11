Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedida pena agravada para mãe que escondeu filha bebé no carro

Rosa Cruz foi condenada a cinco anos de prisão, três dos quais suspenso por tribunal de Limoges, em França.

Por L.R. | 09:35

O procurador-geral de Limoges, em França, recorreu da sentença aplicada a Rosa Cruz - a portuguesa condenada a cinco anos de prisão, três dos quais suspensos, por ter escondido durante 23 meses a filha recém-nascida. Manteve Serena na mala do carro e no subsolo da casa, escondida de toda a gente. A arguida foi condenada na passada sexta-feira e levada para a cadeia.



No julgamento, o procurador tinha pedido que a arguida, de 50 anos, fosse condenada a oito anos de prisão efetiva, quando arriscava uma pena de 20 anos por maus-tratos agravados e continuados que causaram à menina danos cerebrais graves e uma incapacidade de 80%.