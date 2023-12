Pedida pena máxima para irmãos iraquianos julgados por crimes de guerra

As procuradoras do Ministério Público (MP) Júlia Henriques e Cláudia Porto pediram penas próximas ou iguais à máxima (que é de 25 anos) para os dois irmãos iraquianos julgados em Lisboa por crimes de guerra e adesão à organização terrorista Daesh.





Nas alegações finais, no Campus de Justiça, em Lisboa, as representantes do MP consideram que existe “prova documental, pericial e testemunhal” para condenar Ammar e Yassir Ameen nos exatos termos da acusação. Além de adesão a organização terrorista, os dois irmãos respondem por 17 crimes de guerra e um de resistência e coação.