Pedido cível por donativos para casas de Pedrógão Grande

A União das Misericórdias Portuguesas e a Fundação Calouste Gulbenkian constituíram-se assistentes no processo de reconstrução com fundos solidários de casas que arderam no incêndio de Pedrógão Grande, em junho de 2017, e já avançaram com pedidos de indemnização cível de 400 mil euros.Trata-se de um valor equivalente às obras em casas que afinal não serão de primeira habitação e cujos donos estão acusados de burla qualificada e falsificação de documentos.O processo tem 28 arguidos, entre eles o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, e o vereador Bruno Gomes, que pediram a abertura da instrução, mas não prestaram declarações.