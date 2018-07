Pedidos 18 anos por degolar mulher

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Claude Inácio matou a companheira em casa, nas Caldas da Rainha, em novembro do ano passado.

O procurador do Ministério Público de Leiria recomendou esta segunda-feira aos juízes 18 anos e meio de prisão para Claude Inácio, que em novembro do ano passado degolou a mulher em casa, no Chão da Parada, nas Caldas da Rainha.



Defendeu que "o tribunal não pode ser conivente" com estes casos de violência doméstica e recordou quando o Supremo agravou de 16 para 19 anos a pena de um homem que matara a companheira a golpes de martelo, em 2014, nos Açores.



A defesa pediu alteração à qualificação do crime de homicídio qualificado para simples, por considerar não ter havido premeditação no crime.