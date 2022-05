Pedidos 21 anos de prisão para homem que matou por terreno em Tabuaço

O Ministério Público pediu 21 anos de prisão para Fernando Augusto, de 75 anos, que matou, com um tiro de caçadeira, Armando Barbosa, de 61, por causa de um acesso a terrenos agrícolas, em Valença do Douro, Tabuaço. A leitura do acórdão está marcada para o dia 19, no Tribunal de Viseu. “É um pedido desajustado e penoso tendo em conta que o arguido foi provocado”, alega o advogado de defesa, Luís Almeida.









O crime, que Fernando confessou na primeira sessão de julgamento, aconteceu a 5 de abril do ano passado. Os dois andavam desavindos e Fernando estacionou a carrinha na passagem que dá acesso aos terrenos e descarregou entulho para bloquear o caminho. Ao ver aquilo, Armando e a filha foram ao local pedir explicações. Depois de uma troca de palavras, Armando terá tentado agredi-lo com um sacho, mas foi Fernando a sacar de uma caçadeira e a disparar um tiro que matou o vizinho.