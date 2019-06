Peditório para pintar prisão de Guimarães

A Pastoral Penitenciária de Braga lançou um peditório online com o intuito de reunir dinheiro para pintar as celas do Estabelecimento Prisional de Guimarães.A iniciativa foi publicada na internet quinta-feira e mantinha-se ao final da tarde de sexta-feira. Foi aberta uma conta bancária, com um Número de Identificação Bancária a ser disponibilizado aos interessados para depósito de quantias monetárias.O apelo destina-se à compra de tintas e outro material necessário para que sejam os reclusos da prisão de Guimarães a assumir a tarefa de pintar as celas. Os Serviços Prisionais disseram aoserem "alheios" a esta iniciativa.