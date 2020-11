Pedófilo vê notícias na comunicação social e ameaça mãe de vítima em Cascais

O predador sexual que foi detido pela Polícia Judiciária por abusar de uma menor de 13 anos num bairro de Cascais e libertado pelo tribunal voltou ao local do crime para ameaçar a mãe da menina.Segundo oapurou, depois de ver a notícia na comunicação social – que partiu de um comunicado da PJ e por proteção da menor não identificava qualquer dos intervenientes – o homem procurou a família da vítima e quis agredir a mãe, que foi protegida por vizinhos.sabe que depois deste incidente as autoridade policiais tomaram medidas e estão a dar proteção à família. A menina está atualmente a viver com familiares longe do bairro de Cascais. O homem continua em liberdade.