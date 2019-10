Pedófilo animador que se entregou à PSP ligado a rede de pornografia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No telemóvel e nos dois computadores que a polícia apreendeu ao predador de 27 anos preso desde que se entregou na esquadra da PSP do Cacém, Sintra, na terça-feira, estavam conversas com vários homens com quem partilhava, vendia e comprava vídeos e fotografias de sexo explícito com crianças, algumas das quais bebés. As autoridades acreditam que o predador pertence a uma rede de pornografia e exploração de crianças.... < br />