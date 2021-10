As tendências pedófilas foram descobertas recentemente, mas já eram antigas. As primeiras vítimas do predador sexual foram uma filha e uma sobrinha, quando estas entraram na idade da adolescência. Mais de dez anos depois, a vítima foi uma outra sobrinha.O pedófilo, de 55 anos, foi detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ) por existirem fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado.