Pedófilo ataca filhas de militares

Homem é julgado esta quinta-feira no Tribunal de Santarém.

Por J.N.P. | 08:46

O Tribunal de Santarém começa esta quinta-feira a julgar um homem de 54 anos que está acusado de ter abusado sexualmente de duas meninas de seis e nove anos, filhas de militares do Exército, que residiam no Campo Militar de Santa Margarida, onde o pedófilo ia com frequência quando era o companheiro da avó de uma das vítimas.



Os episódios ocorreram no perímetro militar e na casa do arguido, no Cartaxo.



Na ausência dos pais e da avó, coagia as menores a sentarem-se no seu colo, aproveitando para as apalpar e mexer nas suas partes íntimas.



Exibia o seu órgão sexual às vítimas, tentando que o acariciassem. Mostrava ainda filmes pornográficos com cenas de sexo oral.